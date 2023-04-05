Холанн вернулся к тренировкам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вернулся к тренировочному процессу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что из-за проблем с пахом Холанн не помог сборной Норвегии в мартовских матчах. Также 22-летний форвард не сыграл в матче Премьер-лиги против «Ливерпуля», хотя и без него команда крупно победила – 4:1.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн провёл во всех соревнованиях 37 матчей. В них нападающий забил 42 гола и отдал 5 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт 8 апреля – против «Саутгемптона» на выезде.