Гвардиола: «Лавиа – отличный игрок, мы хотели оставить его в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа впечатлил Хосепа Гвардиолу своей игрой.

19-летний футболист перебрался в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле прошлого года за 12,3 млн евро. В преддверии матча Премьер-лиги против «святых» рулевой «Манчестер Сити» высказался о бельгийце: «Я очень впечатлён его игрой в «Саутгемптоне». Мы высоко оцениваем его талант, и наш клуб хотел его сохранить, однако мы не могли гарантировать ему необходимый объём игровой практики», – цитирует Goal испанского специалиста.

Ромео Лавиа провёл 20 матчей за «Саутгемптон» в Премьер-лиге, отметившись одним голом. У «Манчестер Сити» есть опция обратного выкупа хавбека за 45 млн евро – пункт вступит в силу в 2024 году.