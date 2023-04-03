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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Есть ощущение, что у нас уже нет права на ошибку в чемпионской гонке»

03 Апреля 2023 • 12:43 Комментировать (1)
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
08.04 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Напомним, «горожане» сейчас отстают в таблице от лидирующего «Арсенала» на 8 очков, имея при этом матч в запасе.

«Есть ощущение, что у нас уже нет права на ошибку в чемпионской гонке. Если мы проиграем один матч, то проиграем титул. Думаю, если мы проиграем «Саутгемптону», всё будет кончено. Я не ожидаю, что «Арсенал» потеряет много очков. Точно так же я был настроен и в предыдущих чемпионских гонках, где мы соревновались с «Ливерпулем» и обходили соперников на одно очко», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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