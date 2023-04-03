Гвардиола: «Есть ощущение, что у нас уже нет права на ошибку в чемпионской гонке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Напомним, «горожане» сейчас отстают в таблице от лидирующего «Арсенала» на 8 очков, имея при этом матч в запасе.

«Есть ощущение, что у нас уже нет права на ошибку в чемпионской гонке. Если мы проиграем один матч, то проиграем титул. Думаю, если мы проиграем «Саутгемптону», всё будет кончено. Я не ожидаю, что «Арсенал» потеряет много очков. Точно так же я был настроен и в предыдущих чемпионских гонках, где мы соревновались с «Ливерпулем» и обходили соперников на одно очко», – цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».