Гвардиола: «Холанн находится на уровне Месси и Роналду»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вкладе нападающего Эрлинга Холанна в успехи команды.

Норвежец дважды поразил ворота «Саутгемптона» в сегодняшней встрече Премьер-лиги (4:1).

«Думаю, наши боссы купили Холанна именно для игр такого типа: команда играет не лучшим образом и не может найти себя, но он просто берёт и забивает гол. У него есть эта способность. Первый тайм складывался не слишком удачно, однако он всё перевернул.

Его второй гол тоже был исключительным. Мы два десятилетия наблюдали за бомбардирскими подвигами Месси и Роналду, а сейчас Эрлинг находится на том же уровне – он постоянно забивает», – цитирует BBC Гвардиолу.