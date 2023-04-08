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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн вернулся и сделал красоту, а «Манчестер Сити» перед «Баварией» размялся на последней команде АПЛ

08 Апреля 2023 • 21:22 Комментировать (1)
Саутгемптон
1:4
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли в рамках чемпионата Англии. Встреча 30-го тура АПЛ состоялась 8 апреля на стадионе «Сент-Мэрис».

Протокол игры  
Саутгемптон1:4Манчестер Сити
  45'Холанн Эрлинг (0:1)
  58'Грилиш Джек (0:2)
  68'Холанн Эрлинг (0:3)
(1:3) Мара Секу72'  
  75'Альварес Хулиан (1:4)
Базуну ГэвинМэйтленд-Найлс ЭйнслиБеднарек ЯнБелла-Кочап АрмельУокер-Питерс КайлЛавия Ромео 80' (Перро Ромен ( 80') Уорд-Праус ДжеймсЭльюнусси Мохамед 61' (Армстронг Стюарт ( 61') Уолкотт Тео 80' (Диалло Ибраима ( 80') Алькарас Карлос 69' (Дженепо Мусса ( 69') Сулемана Камалдин 69' (Мара Секу ( 69')
Запасные: Маккарти АлексЧалета-Цар ДуеЭдози СамуэльОнуачу Пол
Эдерсон МораесАканджи МануэльДиаш РубенАке Натан 81' (Филлипс Кэлвин ( 81') Стоунс Джон  36' 56' (Силва Бернарду ( 56') Родри Эрнандес 81' (Гомес Серхио ( 81') Марез Рияд 56' (Уокер Кайл ( 56') Де Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг  56' 69' (Альварес Хулиан ( 69')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулОртега Штефан
08 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

Выезд к последней команде АПЛ Хосеп Гвардиола не стал проводить резервным составом. Впереди у «Сити» важнейший матч Лиги чемпионов против «Баварии», но отдых получил только Бернарду Силва, появившийся в Саутгемптоне лишь на полчаса. Зато с первых минут вышел восстановившийся Холанн, мощнейшую поддержку ему обеспечивали Марез, Де Брёйне, Грилиш, Гюндоган, Родри и даже Стоунз.

Быстро захватил инициативу и территорию «Манчестер Сити», так же быстро могли «горожане» и открыть счёт. Гюндоган разрезающей передачей нашёл рывок Грилиша на углу штрафной площади. Джек влетел в «прямоугольник» и закрутил в дальний, но спас «Саутгемптон» Гэвин Базуну, отразивший удар. И вот после этого момента наступило настоящее затишье, «святые» без видимых усилий сдерживали «Манчестер Сити».

Отлично действовали хозяева, не позволяли себе расслабленности, но чуть-чуть не дотерпели до перерыва. На 45-й минуте матча Родри подобрал банальный вынос Уорд-Проуза, отпасовал левее на Де Брёйне, откуда Кевин и навесил. А Холанн сыграл в привычном стиле хищника, выскочил между двумя центральными защитниками и головой неотразимо пробил с пары метров – 0:1. Хозяева были наказаны за секундную расслабленность.

Во втором тайме дело у «горожан» шло уже легче. Свободных зон стало больше и моменты посыпались. Теперь уже Грилиш отдаёт разрезающую передачу на Гюндогана, Илкай должок принимает, врывается по центру штрафной площади и очень опасно бьёт, но немного не попадает в створ. Не забил Гюндогна, так через пару минут отличился Грилиш, а голевой передачей опять сверкнул Кевин Де Брёйне.

Бельгиец снова с левого края выдал отличный пас на ход Грилишу, Джек ворвался в штрафную площадь и первым ударом лупанул в Базуну, а повторным оформил голевое действие – 0:2. А вскоре претендента на гол сезона выставил Холанн. Грилиш выступил ассистентом, навесив с левого края, Эрлинг акробатически сложился и ударом через себя вонзил мяч в сетку ворот Базуну – 0:3.

После разгромного счёта «святые» чуть осмелели и даже забили. Дженепо взял игру на себя, финтами запутал трёх соперников, стянул на себя всё внимание и покатил в центр, а набежавший Секу Мара ударом в касание расстрелял Эдерсона – 1:3. Правда, «Сити» моментально восстановил статус-кво. Уокер-Питерс откровенно срубил Де Брёйне в штрафной площади, а свежий Хулина Альварес мощным ударом по центру реализовал пенальти – 1:4.

Мог и пятый гол залетать, но Ян Беднарек на линии ворот подстраховал голкипера, остановив мяч после удара/тычка Бернарду Силвы. Четырёх голов хватило «горожанам» для красивой и уверенной победы в Саутгемптоне. Погоня за «Арсеналом» продолжается, а пока «Сити» переключается на эпичное противостояние с «Баварией».

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Саутгемптон Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Sparrow88
08 Апреля 2023 в 22:02
Холанн - 30 забитых мячей, Челси - 29. Сказал бы кто в начале сезона о такой возможности, рассмеялся бы.
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