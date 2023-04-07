Холанн готов выйти на поле в ближайшем матче

В субботу «Манчестер Сити» проведёт матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Главный бомбардир «горожан» Эрлинг Холанн готов выйти на поле. Норвежец пропустил прошлую игру против «Ливерпуля» (победа 4:1) из-за проблем с пахом.

«Холанн хорошо тренировался в последние два дня, так что он будет готов», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Не стоит ли приберечь Холанна перед игрой Лиги чемпионов? Мы сейчас думаем только о матче против «Саутгемптона». Об игре с «Баварией» подумаем позже», - добавил испанский тренер.

«Манчестер Сити» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.