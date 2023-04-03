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Бернарду Силва: «Арсенал» может выиграть АПЛ, но мы будем бороться до конца»

03 Апреля 2023 • 16:08 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
08.04 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что «горожане» будут бороться за чемпионство до конца.

Напомним, на данный момент «Манчестер Сити» идёт на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков. При этом команда Хосепа Гвардиолы провела на одну игру меньше «канониров».

«Арсенал» может выиграть АПЛ, но мы будем бороться до конца. Матч с «Арсеналом» очень важен, но у нас есть и другие игры. Если мы потеряем очки раньше, то встреча с ними не будет иметь значения», — цитирует Силву Manchester Evening News.

Очная встреча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится 26 апреля на домашней арене «горожан».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Бернарду Силва
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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