Гвардиола объяснил, почему его никогда не увольняли..

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ещё никогда не сталкивался с увольнениями. Из всех своих клубов испанский специалист уходил сам. На пятничной пресс-конференции Гвардиола получил вопрос на этот счёт.

«Я открою вам секрет – мы часто выигрываем матчи. Если мы перестанем выигрывать, меня уволят. Я работаю не потому, что у меня волосы лучше, чем у других. Меня не увольняли, потому что мы выиграли много игр», - сказал Гвардиола журналистам.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к гостевому матчу Премьер-лиги против «Саутгемптона». Команды сыграют в субботу, 8 апреля.

Девушка Пике могла изменить ему… с Гвардиолой