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Гвардиола объяснил, почему его никогда не увольняли

07 Апреля 2023 • 16:56 Комментировать (1)
Саутгемптон
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Манчестер Сити
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08.04 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ещё никогда не сталкивался с увольнениями. Из всех своих клубов испанский специалист уходил сам. На пятничной пресс-конференции Гвардиола получил вопрос на этот счёт.

«Я открою вам секрет – мы часто выигрываем матчи. Если мы перестанем выигрывать, меня уволят. Я работаю не потому, что у меня волосы лучше, чем у других. Меня не увольняли, потому что мы выиграли много игр», - сказал Гвардиола журналистам.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к гостевому матчу Премьер-лиги против «Саутгемптона». Команды сыграют в субботу, 8 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Апреля 2023 в 17:01
Гвардиола объяснил, почему его никогда не увольняли..
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ай што в переводе с цЫганскова означаец - в нашем деле главное вовремя сделать ноги.. А-ха-ха-ха! )))
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