Аканджи: «Нам придётся выиграть все матчи в АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Напомним, «горожане» отстают от «Арсенала» на 8 очков в турнирной таблице, имея при этом матч в запасе.

«До конца сезон предстоит сыграть ещё много матчей. Думаю, наверно нам придётся выиграть все свои матчи, чтобы взять чемпионский титул. Мы поставили перед собой цель и хотим её достичь», – сказал Аканджи в интервью журналисту Джеку Гаугану.

«Арсеналу» до конца сезона предстоит сыграть 9 матчей в чемпионате. «Манчестер Сити» также встретится с «канонирами» в очном противостоянии на «Этихаде», которое состоится в конце апреля.