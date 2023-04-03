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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аканджи: «Нам придётся выиграть все матчи в АПЛ»

03 Апреля 2023 • 14:41 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Сити
08.04 19:30

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Напомним, «горожане» отстают от «Арсенала» на 8 очков в турнирной таблице, имея при этом матч в запасе.

«До конца сезон предстоит сыграть ещё много матчей. Думаю, наверно нам придётся выиграть все свои матчи, чтобы взять чемпионский титул. Мы поставили перед собой цель и хотим её достичь», – сказал Аканджи в интервью журналисту Джеку Гаугану.

«Арсеналу» до конца сезона предстоит сыграть 9 матчей в чемпионате. «Манчестер Сити» также встретится с «канонирами» в очном противостоянии на «Этихаде», которое состоится в конце апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мануэль Аканджи
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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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