Холанн забил 30-й мяч в сезоне АПЛ

Форвард «Манчестер Сити», неудержимый Эрлинг Холанн оформил сегодня свой 30-й мяч за «горожан» в рамках текущего сезона Английской премьер-лиги. Норвежец дважды поразил ворота команды с последнего места турнирной таблицы – «Саутгемптона».

А всего у Холанна в этом сезоне 44 гола, если считать три других турнира, в которых участвовал «Манчестер Сити». До сих пор подопечные Хосепа Гвардиолы борются за победу в Лиге чемпионов УЕФА и Кубке Англии.

Прямо сейчас игра в Саутгемптоне подходит к концу, «Ман Сити» громит соперника – 4:1. Помимо Холанна голом в ворота аутсайдера АПЛ отметились Джек Грилиш и реализовавший пенальти Хулиан Альварес.

В реальном времени «Манчестер Сити» приблизился к «Арсеналу» с первого места на пять очков.