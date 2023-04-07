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«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Гвардиолу

07 Апреля 2023 • 23:36 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
1 1.80 X 4.05 2 4.15
Через 16 ч. 34 мин.

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н'Дика попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Приоритетным вариантом «горожан» на позицию левого центрального защитника остаётся Йошко Гвардиол, которого «РБ Лейпциг», как известно, не планирует продавать грядущим летом. По сведениям 90min, Н'Дика видится «Манчестер Сити» более дешёвой альтернативой дорогостоящему хорвату. Трансфер 23-летнего француза может состояться в случае окончательного отказа «РБ Лейпцига» отпускать Гвардиола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эвана Н'Дика в 32 млн евро. В подписании центрбека также заинтересованы «Ливерпуль» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Эван Н'Дика трансферы футбола - лето 2023
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