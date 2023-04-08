Гвардиола: «Уокер не может играть в полузащите»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему защитник Кайл Уокер не может сыграть в центре полузащиты. Напомним, универсальность англичанина позволяет закрыть ему практически каждую позицию в обороне.

«Уокер не может играть в полузащите. У него есть скорость, даже в 60 лет он был бы самым быстрым в этом зале, но для игры в полузащите ему нужны другие характеристики», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

32-летний Уокер в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Ранее ходили слухи, что «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с защитником.