Саутгемптон - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 30-м туре АПЛ действующие чемпионы из «Манчестер Сити» будут гостить у «Саутгемптона», замыкающего турнирную таблицу. «Горожане», конечно же, сильнее в каждой линии, но, например, в позапрошлом сезоне так и не обыграли «святых», а в 2023 году вылетели от них в Кубке лиги.

Вряд ли у «Сити» сегодня должны быть проблемы в этом поединке, но три очка еще надо набрать. Телепоказ матча в 19:30 на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.