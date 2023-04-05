Клопп звал Левандовски в «Ливерпуль»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп приглашал его в свою команду.

«В 2017 году «Бавария» играла товарищеский матч с «Ливерпулем». У нас произошел диалог с Клоппом, который спросил, не хочу ли я перейти в «Ливерпуль». Я посмеялся, но не знаю, насколько серьезно он тогда говорил», — приводит слова Левандовски Sport Witness.

Футболист добавил, что никогда не задумывался о возможном переходе в «Ливерпуль».

В текущем сезоне на счету 34-летнего форварда 27 забитых мячей и 7 результативных передач в 34 матчах с учетом всех турниров. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Левандовски в 40 миллионов евро.