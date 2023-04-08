«Астон Вилла» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Тюраму

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам продолжает искать себе новую команду. По информации от Tutto Mercato, у француза также есть варианты в Английской премьер-лиге в лице «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Отметим, что ранее Тюрам отказался от летнего перехода в миланский «Интер». Футболист в конце сезона станет свободным агентом и должен достаться новому клубу совершенно бесплатно.

Тюрам в нынешнем сезоне отметился 12 голами и 3 результативными передачами в чемпионате Германии. Маркус также ездил на чемпионат мира, где отметился двумя ассистами за сборную Франции.