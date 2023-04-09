Хау: «Игра была плотной, силовой»

В тридцатом туре английского чемпионата «Ньюкасл» одержал волевую гостевую победу, забив два мяча в втором тайме игры против «Брентфорда». Эдди Хау, наставник «Ньюкасла», оень доволен итогами матча.

- Игра была очень плотной, силовой, но мы готовились к этому. Первый тайм оказался для нас особенно сложными, но во втором тайме смогли прибавить, и я был восхищен этим, ведь этим парни сыграли три матча за шесть дней. К тому же, мы поменяли тактику во втором тайме, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкасл» сыграет в гостевом поединке с «Астон Виллой».