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«Ньюкасл» выиграл пятый матч кряду, одолев «Брентфорд»

08 Апреля 2023 • 18:56 Комментировать
Брентфорд
1:2
Ньюкасл
окончен

«Ньюкасл» продолжает победную серию в АПЛ. В 30-м туре «сороки» гостили у «Брентфорда» и неважно показали себя в первой тайме. Айвен Тони не реализовал пенальти, но все же использовал свой момент на 45-й минуте. «Ньюкасл» перевернул игру сразу после перерыва, после автогола Давида Райи счет сравнялся, а Александр Исак вывел гостей вперед - 2:1.

«Ньюкасл» остается четвертым, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Брентфорд1:2Ньюкасл
(1:0) Тони Айвен45'  
  54'Райя Давид (1:1)
  61'Исак Александр (1:2)
Райя ДавидЯнссон Понтус 16' (Йоргенсен Матиас Занка ( 16') Ми Бен 82' (Янельт Витали ( 82') Пиннок ИтанХикки Аарон 74' (Баптист Шендон ( 74') Йенсен МатиасНоргор Кристиан 82' (Висса Йоан ( 82') Дасилва Джош 74' (Мбеумо Брайан ( 74') Генри РикоШаде КевинТони Айвен
Запасные: Стракоша ТомасРасмуссен МадсГоддос СаманДамсгор Миккель
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман Свен  28'Бёрн ДэнЛонгстафф Шон 46' (Гордон Энтони ( 46') Гимараэс БруноУиллок Джо 88' (Андерсон Эллиот ( 88') Мёрфи Джейкоб 46' (Уилсон Каллум ( 46') Исак Александр  87' 87' (Ласcеллс Джамал ( 87') Жоэлинтон
Запасные: Таргетт МэттРитчи МэттФрейзер РайанДамметт ПолДубравка МартинМанкильо Хави
08 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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