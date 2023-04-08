«Ньюкасл» выиграл пятый матч кряду, одолев «Брентфорд»

«Ньюкасл» продолжает победную серию в АПЛ. В 30-м туре «сороки» гостили у «Брентфорда» и неважно показали себя в первой тайме. Айвен Тони не реализовал пенальти, но все же использовал свой момент на 45-й минуте. «Ньюкасл» перевернул игру сразу после перерыва, после автогола Давида Райи счет сравнялся, а Александр Исак вывел гостей вперед - 2:1.

«Ньюкасл» остается четвертым, соперник - седьмой.