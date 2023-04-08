«Ньюкасл» выиграл пятый матч кряду, одолев «Брентфорд»

«Ньюкасл» продолжает победную серию в АПЛ. В 30-м туре «сороки» гостили у «Брентфорда» и неважно показали себя в первой тайме. Айвен Тони не реализовал пенальти, но все же использовал свой момент на 45-й минуте. «Ньюкасл» перевернул игру сразу после перерыва, после автогола Давида Райи счет сравнялся, а Александр Исак вывел гостей вперед - 2:1.
«Ньюкасл» остается четвертым, соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Тони Айвен45'
|54'Райя Давид (1:1)
|61'Исак Александр (1:2)
Райя Давид•Янссон Понтус16' (Йоргенсен Матиас Занка (16') •Ми Бен82' (Янельт Витали (82') •Пиннок Итан•Хикки Аарон74' (Баптист Шендон (74') •Йенсен Матиас•Норгор Кристиан82' (Висса Йоан (82') •Дасилва Джош74' (Мбеумо Брайан (74') •Генри Рико•Шаде Кевин•Тони Айвен
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен• 28'Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон46' (Гордон Энтони (46') •Гимараэс Бруно•Уиллок Джо88' (Андерсон Эллиот (88') •Мёрфи Джейкоб46' (Уилсон Каллум (46') •Исак Александр 87'87' (Ласcеллс Джамал (87') •Жоэлинтон
08 апреля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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