Томас Франк: «Мы заслуживали что-то в этой игре»

В тридцатом туре АПЛ «Брентфорд» потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла», несмотря на то, что после первого тайма вел в счете. Наставник «Брентфорда» Томас Франк считает, что его команда заслуживала большего по итогам матча.

- Я понимаю, что игроки дали все. Сделали усилие. Я просил их сыграть агрессивно, бороться за отскоки и в то же время сохранять мяч. Первый тайм был прекрасен. Мы могли повести в счете 3:0. А во втором все решили два эпизода - везение Жоэлинтона и классный удар Исака, нападающего, который стоит 70 миллионов евро, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Вулверхэмптоном».