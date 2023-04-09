Исак: «В перерыве был разговор»

В тридцатом туре российского чемпионата «Брентфорд» уступил дома «Ньюкаслу», команды провели два очень разных тайма - в первой части игры доминировали хозяева, а второй половине матча «сороки» все перевернули с ног на голову. Александр Исак, автор победного гола, рассказал о том, что он услышал от своего тренера в перерыве.

- Во-первых, мы говорили о том, что первый тайм нужно быстрее забыть. Просто забыть. Все понимали, что он был плох. Тренер ввел в игру Каллума Уилсона и Энтони Гордона. И вот после этого все пошло на лад, - цитирует слова Исака BBC Sport.

В результате «Ньюкасл» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата.