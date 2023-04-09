Исак: «Мы смогли найти энергию во втором тайме»

В тридцатом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сумел одержать волевую поеду в игре с «Брентфордом», после первого тайма команда Эдди Хау проигрывала, но во второй половине игры Жоэлинтон и шведский легионер Александр Исак забили по мячу и вырвали победу. Исак прокомментировал успех команды.

- Игра была жесткой. Соперник долго не проигрывал. В первой половине игры было очень сложно. Но мы смогли найти энергию на вторую половину игры, смогли прибавить. Сейчас я счастлив, - цитирует слова Исака BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет в гостевом матче с «Астон Виллой».