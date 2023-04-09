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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Исак: «Мы смогли найти энергию во втором тайме»

09 Апреля 2023 • 08:03 Комментировать
Брентфорд
1:2
Ньюкасл
окончен

В тридцатом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сумел одержать волевую поеду в игре с «Брентфордом», после первого тайма команда Эдди Хау проигрывала, но во второй половине игры Жоэлинтон и шведский легионер Александр Исак забили по мячу и вырвали победу. Исак прокомментировал успех команды.

- Игра была жесткой. Соперник долго не проигрывал. В первой половине игры было очень сложно. Но мы смогли найти энергию на вторую половину игры, смогли прибавить. Сейчас я счастлив, - цитирует слова Исака BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет в гостевом матче с «Астон Виллой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Астон Вилла Александр Исак
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