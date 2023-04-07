«Тренируется каждый божий день»: Артета рассказал, почему Джака стал много забивать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему его швейцарский полузащитник Гранит Джака так часто радует фанатов «канониров» забитыми голами в текущем сезоне.

«Просто он понимает, где ему нужно находиться в нужный момент на поле, а также тренируется каждый божий день», - цитирует Артету Evening Standart.

Ранее мы сообщали, что Джака установил свой личный рекорд результативности по голам, забитым в «Арсенале» за один сезон. На данный момент у него семь голов и пять ассистов во всех официальных турнирах, в которых в текущем сезоне участвовали и участвуют «пушкари».