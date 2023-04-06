Гакпо: «Нам нужно доказать, что разрыв между «Ливерпулем» и «Арсеналом» небольшой»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо оценил разрыв в классе между своей командой и лондонским «Арсеналом», который лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Нам нужно доказать, что между «Ливерпулем» и «Арсеналом» небольшой разрыв. По крайней мере не такой, как может показаться по таблице. Мы показывали это в некоторых играх, но нам не хватало стабильности. Мы должны снова показать свою лучшую игру», – цитирует Гакпо The Athletic.

«Арсенал» опережает «Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата на 29 очков, имея в активе на один матч больше. Команда Юргена Клоппа располагается на восьмом месте в чемпионате.