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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гакпо: «Нам нужно доказать, что разрыв между «Ливерпулем» и «Арсеналом» небольшой»

06 Апреля 2023 • 12:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
09.04 18:30

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо оценил разрыв в классе между своей командой и лондонским «Арсеналом», который лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Нам нужно доказать, что между «Ливерпулем» и «Арсеналом» небольшой разрыв. По крайней мере не такой, как может показаться по таблице. Мы показывали это в некоторых играх, но нам не хватало стабильности. Мы должны снова показать свою лучшую игру», – цитирует Гакпо The Athletic.

«Арсенал» опережает «Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата на 29 очков, имея в активе на один матч больше. Команда Юргена Клоппа располагается на восьмом месте в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Коди Гакпо
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ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
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