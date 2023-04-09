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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ремсдейл: «Очко лучше, чем ничего»

09 Апреля 2023 • 20:52 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Арсенал
окончен

В центральном матче тридцатого тура английского чемпионата «Ливерпуль» не сумел переиграть «Арсенал», несмотря на свой натиск во второй половине встречи. «Канониров» спасал их голкипер Аарон Ремсдейл, который сразу после матча поделился своим мнением об игре.

- Смешанные эмоции. Мы были под огромным давлением со стороны соперника, но смогли заработать очков. Мы упустили два очка, но могли упустить и все три. Хорошо, что мои сейвы помогли клубу. Все-таки очко - намного лучше, чем ноль, - цитирует слова Ремсдейла BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» сразится с земляками из «Вест Хэма», это будет 16 апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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