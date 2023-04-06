«Ливерпуль» дал понять представителям Мэддисона, что будет пытаться купить игрока летом

«Ливерпуль» нацелился на летний трансфер полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. По информации от 90 min, руководство мерсисайдцев дало понять представителям англичанина, что будет пытаться заполучить игрока грядущим летом.

Напомним, «Лестер» в данный момент находится под серьёзной угрозой вылета во второй дивизион. У команды нет тренера, что также усложняет ситуацию. Если «лисы» всё же будут вынуждены понизиться в классе, это поможет «Ливерпулю» заполучить Мэддисона по более выгодной цене. Помимо всего прочего, контракт Джеймса с «Лестером» истекает в конце следующего сезона.

В нынешнем сезоне Мэддисон отметился 9 голами и 6 ассистами в Премьер-лиге.