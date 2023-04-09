Биллинг: «Верим, что достойны места в АПЛ»

В тридцатом туре английского чемпионата «Борнмут» добыл гостевую победу над «Лестером», забив один-единственный мяч. Его записал на свой счет Филип Биллинг, который считает, что его команда заслуживает места в высшей лиге английского чемпионата.

- Нам нужна была такая победа. Это очень тяжелые, массивные три очка. Впереди нас ждут восемь матчей, каждый из которых будет как финал. Мы могли забить больше сегодня, но будем довольствоваться тем, что сыграли всухую, - цитирует слова Биллинга BBC Sport.

В следующем туре «Борнмуту» предстоит выездной матч в Лондоне против «Тоттенхэма».