Марш провёл переговоры с «Лестером»

Руководство «Лестера» заинтересовано в приглашении Джесси Марша на пост наставника «лис».

По информации The Athletic, американский специалист уже провёл переговоры с «Лестером», поскольку руководство клуба изучает все возможные варианты из-за борьбы за выживание в Премьер-лиге.

Напомним, что боссы экс-чемпиона Англии недавно попрощались с Бренданом Роджерсом. В таблице чемпионата «Лестер» находится на 19-й строчке, опережая находящийся на последнем месте «Саутгемптон» всего на два очка. Марш уже руководил английским коллективом, лишившись поста тренера «Лидса» в марте нынешнего года после поражения именно от «Лестера».