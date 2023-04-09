Фас: «Болезненное поражение»

В очередном туре английского чемпионата «Лестер» получил третье поражение кряду, команда проиграла «Борнмуту» с минимальным счетом. Итоги матча прокомментировал бельгийский защитник «Лестера» Ваут Фас, он считает поражение болезненным.

- Хотя эта игра не решает судьбу нашего места в АПЛ, поражение все равно получилось болезненным. Не остается иного выбора, кроме как стиснуть зубы и продолжать. Первый тайм был очень плохим, но мы смогли прибавить во второй половине встречи, но, все-таки, мы не смогли стать достаточно опасными, - цитирует слова Фаса BBC Sport.

В следующем туре будет еще сложнее - «Лестеру» предстоит сыграть с «Манчестер Сити».