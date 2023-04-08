Тилеманс может оказаться в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» нашла очередного кандидата для усиления полузащиты. «Сине-гранатовые» нацелились на полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

По информации от издания Marca, бельгиец действительно привлекает руководство «Барселоны», особенно учитывая то, что в конце сезона игрок наверняка станет свободным агентом. «Сине-гранатовые» считают, что Тилеманс может стать хорошей заменой Серхио Бускетсу, у которого летом истекает контракт.

Проблемой для «Барселоны» может стать наличие интереса со стороны лондонского «Арсенала», который пытался заполучить Тилеманса ещё прошлым летом. Сам игрок уже твёрдо решил, что не станет продлевать контракт с «Лестером».