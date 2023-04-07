Известный английский специалист Сэм Эллардайс стал одним из претендентов на пост главного тренера «Лестера» после того, как «лис» покинул Брендан Роджерс. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, кандидатуру 68-летнего специалиста лоббирует глава отдела кадров «Лестера» Мартин Гловер. Он работал с тренером-ветераном в «Блэкберне», «Сандерленде», «Вест Хэме» и «Эвертоне». Прямо сейчас клубу нужен человек, который сможет спасти команду от вылета в Чемпионшип.

Напомним, что «Лестер» неудачно проводит текущий сезон. На данный момент некогда чемпион Англии идёт лишь на 19-м месте в турнирной таблице с 25 набранными очками. Ниже только «Саутгемптон» с 23 баллами.