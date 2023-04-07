Тренер никак не повлияет на уход Тилеманса из «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, уход 25-летнего бельгийца никак не зависит от того, какой тренер будет возглавлять команду, Тилеманс в любом случае покинет «Лестер» на правах свободного агента. Напомним, 2 апреля «Лестер» объявил об отставке североирландского специалиста Брендана Роджерса.

Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу проявляют «Арсенал», «Барселона» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Лестер» 29 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 30 миллионов евро.