Садлер расстроен поражением «Лестера»

В тридцатом туре английского чемпионата «Лестер» принимал дома «Борнмут» и проиграл с минимальным дефицитом. Это было уже третье поражение «лис» кряду, ранее они проиграли «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле», и между делом расстались с прежним наставником Бренданом Роджерсом.

Временно тренирующий клуб Адам Садлер расстроен поражением.

- Разочаровывающий результат. Невозможно быть довольным таким выступлением. Нет уверенности в себе. Прошу игроков собраться, только так можно пройти через это. Во втором тайме мы сыграли чуть лучше ,создавали шансы, но «Борнмут» крепок в защите, - цитирует слова Садлера BBC Sport.