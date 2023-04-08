Марш станет новым тренером «Лестера»

Бывший тренер «Лидса» Джесси Марш близок к тому, чтобы возглавить другую команду из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Николо Скиры, американец согласился возглавить «Лестер», который сейчас борется за выживание.

По сведениям источника, стороны достигли принципиального соглашения по поводу сотрудничества. «Лестер» недавно уволил с поста главного тренера Брендана Роджерса. Команда в данный момент располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Марш в прошлом сезоне спас от вылета «Лидс». В этой кампании американец был уволен из команды за неудовлетворительные результаты.