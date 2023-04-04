В сферу интересов «Лестера» попал ещё один испанский тренер

«Лестер» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Брендана Роджерса.

Североирландский наставник покинул пост наставника «лис» на днях. В настоящий момент команда располагается в зоне вылета, и руководство активно ищет специалиста, который мог бы исправить ситуацию. По информации инсайдера Фабрицио Романо, помимо Рафаэля Бенитеса, считающегося основным кандидатом, «Лестер» присматривается к Оскару Гарсии, в прошлом работавшему в «Реймсе» и «Сельте». Также в шорт-листе остаются Ральф Хазенхюттль и Джесси Марш.

«Лестер» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 25 очками после 29 туров.