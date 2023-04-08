Переговоры «Лестера» с Маршем продолжатся в субботу

Новым главным тренером «Лестера» может стать Джесси Марш. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговорный процесс между сторонами продолжится в субботу.

Напомним, что ранее «Лестер» отправил в отставку Брендана Роджерса по причине неудовлетворительных результатов. Что касается Джесси Марша, то он находится без работы с начала февраля – тогда его уволили из «Лидса».

«Лестер» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В субботу команда будет принимать «Борнмут» в рамках 30-го тура чемпионата.