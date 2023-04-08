«Лестер» остался в зоне вылета, проиграв ещё и «Борнмуту»

Ведущие борьбу за выживание «Лестер» и «Борнмут» бились за очки в 30-м туре АПЛ. У гостей был перевес по всем статьям, включая главную. В конце первого тайма Филип Биллинг наказал «лис» - 1:0.
«Лестер» остается предпоследний, а вот соперник уже в трех очках над зоной вылета.
Протокол игры
|40'Биллинг Филип (0:1)
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Кристиансен Виктор•Рикарду Перейра II58' (Дака Патсон (58') •Сумаре Бубакари•Ндиди Уилфред81' (Прат Деннис (81') •Барнс Харви72' (Тете (72') •Мэддисон Джеймс•Варди Джейми58' (Ихеаначо Келечи (58')
Нето Мурара•Смит Адам• 80'Стивенс Джек•Мефам Крис•Келли Ллойд• 79'Ротуэлл Джо 33'60' (Кук Льюис (60') •Хефферсон Лерма•Кристи Райан•Биллинг Филип•Уттара Данго38' (Тавернер Маркус (38') •Соланке Доминик88' (Семеньо Антуан (88')
08 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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