«Лестер» остался в зоне вылета, проиграв ещё и «Борнмуту»

Ведущие борьбу за выживание «Лестер» и «Борнмут» бились за очки в 30-м туре АПЛ. У гостей был перевес по всем статьям, включая главную. В конце первого тайма Филип Биллинг наказал «лис» - 1:0.

«Лестер» остается предпоследний, а вот соперник уже в трех очках над зоной вылета.