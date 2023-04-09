Гари О'Нил: «Это большая победа»

В тридцатом туре английской Премьер-лиги «Борнмут» обыграл на выезде «Лестер», и наставник «Борнмута» Гари О'Нил считает этот успех очень важным для своей команды. Он поделился своим мнением в интервью BBC Sport.

- Это была большая победа. Для нас это был важный матч. Мы были хорошо структурированы на поле. Но жаль, что выиграли лишь 1:0. Нам надо было быть более жесткими в смысле счета и делать его больше, закрывать матч, - заявил наставник «Борнмута».

В следующем туре «Борнмуту» вновь предстоит гостевой матч - но уже против лондонского «Тоттенхэма». Этот поединок состоится пятнадцатого апреля.