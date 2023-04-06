Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тьяго, судя по всему, восстановился

06 Апреля 2023 • 21:27 Комментировать
Ливерпуль
...
Арсенал
1 2.75 X 3.70 2 2.35
09.04 18:30

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала фотографию полузащитника Тьяго, находящегося на поле. Судя по всему, 31-летний футболист возобновил тренировки и вернулся в обойму.

В последний раз Тьяго играл за «Ливерпуль» в начале февраля. С тех пор полузащитник восстанавливался после травмы.

Пока сложно сказать, сможет ли Тьяго выйти на поле в ближайших матчах. Наверняка ситуацию прояснит главный тренер команды Юрген Клопп на ближайшей пресс-конференции.

«Ливерпуль» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда готовится к домашнему матчу против «Арсенала», который пройдёт в воскресенье, 9 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» отказался подписывать Мудрика прошлым летом, когда «ирисок» возглавлял Лэмпард
21:27 · Англия. Премьер-лига
Тьяго, судя по всему, восстановился
21:24 · Англия. Премьер-лига
Харрисон продлил свой контракт с «Лидсом»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» оштрафовали
19:46 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон сделал выбор между сейвами и голевыми передачами
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» интересен чемпион мира
18:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в гонке за Мамардашвили – грузина можно выкупить за 100 млн евро
18:34 · Англия. Премьер-лига
Харрисон продлит контракт с «Лидсом»
18:05 · Англия. Премьер-лига
Невилл оценил важность матча «Арсенала» против «Ливерпуля» 1
16:34 · Англия. Премьер-лига
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения «Ливерпулю»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард прокомментировал ситуацию с будущим Маунта в «Челси»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о матчах с «Реалом»: «Я не наивен, знаю, с какой командой нам предстоит сыграть»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – о возвращении в «Челси»: «Это мой клуб, решение далось мне легко»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Челси» объяснили назначение Лэмпарда
15:34 · Англия. Премьер-лига
Себальос готов выслушать предложения из АПЛ, «Астон Вилла» проявляет интерес 2
Все новости
Рекомендуем