Тьяго, судя по всему, восстановился

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала фотографию полузащитника Тьяго, находящегося на поле. Судя по всему, 31-летний футболист возобновил тренировки и вернулся в обойму.

В последний раз Тьяго играл за «Ливерпуль» в начале февраля. С тех пор полузащитник восстанавливался после травмы.

Пока сложно сказать, сможет ли Тьяго выйти на поле в ближайших матчах. Наверняка ситуацию прояснит главный тренер команды Юрген Клопп на ближайшей пресс-конференции.

«Ливерпуль» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда готовится к домашнему матчу против «Арсенала», который пройдёт в воскресенье, 9 апреля.