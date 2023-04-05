Кейта может больше не сыграть за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, вероятно, уже провёл свой последний матч в составе команды.

Как известно, гвинеец не договорился с клубом о продлении истекающего в июне контракта. Всё идёт к тому, что летом хавбек покинет «Ливерпуль», а из-за недавней травмы, полученной в расположении сборной Гвинеи, Юрген Клопп вряд ли сможет рассчитывать на Кейта до конца сезона, докладывает Football London. Таким образом, велика вероятность, что свой следующий матч 28-летний футболист проведёт уже в новом клубе.

Наби Кейта выступает за «Ливерпуль» с момента перехода из «РБ Лейпцига» в 2018 году. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги он появился на поле восемь раз.