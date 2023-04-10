Невилл: «Трент защищался на уровне школьника»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда в матче 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

По мнению эксперта, английский футболист совершал много ошибок в обороне, но при этом хорошо действовал в атаке.

«Он был просто великолепен, когда шёл вперёд. Но я не знаю, что о нём говорить, потому что его игра в обороне отвратительна. Его выбор позиции при передачах на Мартинелли в некоторых эпизодах — это уровень школьника», — цитирует Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провёл за «Ливерпуль» 38 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.