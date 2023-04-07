Артета намекнул на возвращение в строй Салиба или Нкетии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сегодня выступил на пресс-конференции перед важнейшим матчем АПЛ против «Ливерпуля». Специалист заявил, что один из травмированных игроков «канониров» может отправиться на «Энфилд» и помочь своей команде. Его слова передаёт Daily Express.

Судя по всему, это будет либо защитник Вильям Салиба, либо нападающий Эдди Нкетиа, так как у них не столь тяжёлые повреждения. Всего в «Арсенале» четверо травмированных игроков основного состава, помимо выше названных футболистов после травм колена восстанавливаются защитник Такэхиро Томиясу и полузащитник Мохамед Эльнени - оба выбыли до конца сезона.

Матч «Ливерпуля» и «Арсенала» пройдёт 9 апреля. Игра для «канониров» принципиально важная – подопечным Микеля Артеты необходимо сохранять отрыв от «Манчестер Сити» в турнирной таблице. На данный момент он составляет восемь очков, но у «горожан» есть игра в запасе, плюс лондонцы ещё приедут в гости на «Этихад Стэдиум» в этом сезоне.