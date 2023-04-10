Вопиющий случай в АПЛ: Судья ударил футболиста «Ливерпуля» по лицу во время матча

В воскресенье вечером в Премьер-лиге Англии проходила битва между «Ливерпулем» и «Арсеналом». По ходу игры на поле «Энфилда» произошёл вопиющий случай. Боковой арбитр Константин Хацидакис локтем ударил защитника «красных» Эндрю Робертсона по лицу. Судя по повторам, удар был не очень сильным, но явно осознанным.

Компетентные органы уже начали разбирательство по этому инциденту. Хацидакис временно отстранён – до завершения разбирательства он не будет получать назначения на матчи.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Арсенал» не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2.