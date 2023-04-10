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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вопиющий случай в АПЛ: Судья ударил футболиста «Ливерпуля» по лицу во время матча

10 Апреля 2023 • 15:52 Комментировать
Ливерпуль
2:2
Арсенал
окончен

В воскресенье вечером в Премьер-лиге Англии проходила битва между «Ливерпулем» и «Арсеналом». По ходу игры на поле «Энфилда» произошёл вопиющий случай. Боковой арбитр Константин Хацидакис локтем ударил защитника «красных» Эндрю Робертсона по лицу. Судя по повторам, удар был не очень сильным, но явно осознанным.

Компетентные органы уже начали разбирательство по этому инциденту. Хацидакис временно отстранён – до завершения разбирательства он не будет получать назначения на матчи.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Арсенал» не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Апл Эндрю Робертсон Константин Хацидакис
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