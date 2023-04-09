Артета: «Уау, очень интенсивная игра»

В центральном матче тридцатого тура АПЛ «Арсенал» быстро повел в счете, но «Ливерпуль» отыгрался, несмотря на незабитый пенальти, а также мог и выиграть. Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал события игры, он признал, что при натиске «Ливерпуля» было очень трудно.

- Уау. Очень интенсивная игра. Мы контролировали ее, но пропустили нелепый гол и после него «Ливерпуль» перешел на повышенную передачу. Они могли забить и три, и четыре гола. Правда, и мы могли забить еще пару голов. Мы тоже могли взять три очка, если бы поиграли еще хотя бы 15 минут должным образом. Все пошло бы совсем по-другому. Мы не сыграли. А потому получили только очко, - цитирует слова Артеты Sky Sports.