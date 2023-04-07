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Лено: «Время, проведённое в «Арсенале», было очень хорошим для моей жизни»

07 Апреля 2023 • 11:06 Комментировать
Фулхэм
...
Вест Хэм
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08.04 17:00

Бывший вратарь «Арсенала» Бернд Лено рассказал о времени, которое он провёл в стане «канониров». Немецкий футболист назвал тот период очень хорошим не только для своей карьеры, но и для жизни в целом.

«Я провёл в «Арсенале» четыре отличных года. У меня появилась настоящая связь с болельщиками, они поддерживали меня даже в трудные моменты», — цитирует Лено Goal.

За «Арсенал» Лено провёл в общей сложности 125 матчей, пропустил 145 голов и в 37 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. С начала текущего сезона немец представляет другой лондонский клуб «Фулхэм».  

После 29 туров АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 72 набранных очка. «Фулхэм» же идёт 10-м.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Бернд Лено
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