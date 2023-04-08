Знаменитый испанский специалист Рафаэль Бенитес может стать заменой Дэвиду Мойесу в «Вест Хэме». По информации Football Insider, тучи над текущим наставником «молотобойцев» сгущаются и в случае поражения от «Фулхэма» сегодня, боссы лондонского клуба рискнуть провести тренерскую замену.

Напомним, что «Вест Хэм» в текущем сезоне является одним из кандидатов на вылет из Английской премьер-лиги – у лондонцев всего 27 очков, не учитывая игру с «Фулхэмом» в реальном времени.

Тем не менее, знаменитая команда продолжает борьбу за третий по престижу еврокубок – Лигу конференций УЕФА.