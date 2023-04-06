Мойес: «Нет сомнений в том, что руководство меня поддерживает»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не боится потерять свою работу. Напомним, вчера «молотобойцы» проиграли 1:5 «Ньюкаслу». Команда сейчас находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе столько же очков, сколько у «Борнмута», который находится в зоне вылета.

«Нет сомнений в том, что руководство меня поддерживает. Я уверен в их работе и образе мышления. Если вы являетесь тренером и проигрываете в таком же стиле, как я, это всегда риск потерять работу, но я всё понимаю», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Напомним, Мойеса ранее увольняли из «Вест Хэма» в 2018 году, но руководство спустя некоторое время вернуло шотландского специалиста.