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Мойес: «Нет сомнений в том, что руководство меня поддерживает»

06 Апреля 2023 • 10:16 Комментировать
Фулхэм
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Вест Хэм
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08.04 17:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не боится потерять свою работу. Напомним, вчера «молотобойцы» проиграли 1:5 «Ньюкаслу». Команда сейчас находится на пятнадцатом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе столько же очков, сколько у «Борнмута», который находится в зоне вылета.

«Нет сомнений в том, что руководство меня поддерживает. Я уверен в их работе и образе мышления. Если вы являетесь тренером и проигрываете в таком же стиле, как я, это всегда риск потерять работу, но я всё понимаю», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Напомним, Мойеса ранее увольняли из «Вест Хэма» в 2018 году, но руководство спустя некоторое время вернуло шотландского специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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