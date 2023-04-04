Нападающий «Фулхэма» Митрович дисквалифицирован на 8 матчей за толчок арбитра

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович дисквалифицирован на восемь матчей за толчок арбитра, данное решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA).

Напомним, что 28-летний форвард толкнул судью на 72-й минуте четвертьфинала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3), за что получил прямую красную карточку, также он оштрафован на £75 тыс.

Наставник «дачников» Марку Силва оштрафован на £20 тыс и получил двухматчевую дисквалификацию.

В текущем сезоне сербский футболист принял участие в 25 играх, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнерам по команде.