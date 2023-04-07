Лено: «Виллиан — лучший, ему 34 года, но он выглядит на 25»

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено высказался об игре своего одноклубника Виллиана в нынешнем сезоне.

Немецкий футболист впечатлён игрой 34-летнего бразильца, который несмотря на возраст, по-прежнему демонстрирует футбол очень высокого уровня.

«Виллиан — лучший. Ему 34 года, но он выглядит на 25 лет и играет так же. Он понимает игру, у него отличная карьера, но он продолжает усердно работать», — цитирует Лено Goal.

В текущем сезоне Виллиан провёл за «Фулхэм» 22 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Напомним, что ранее бразилец выступал за «Челси», в составе которого дважды выигрывал Английскую премьер-лигу. Также в его карьере были лондонский «Арсенал», донецкий «Шахтёр» и махачкалинский «Анжи».