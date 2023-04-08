«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» благодаря автоголу

В 30-м туре Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Вест Хэм», который почти не касался мяча в течение 90 минут. Но все же «молотобойцы» умудрились набрать три очка, победив со счетом 1:0. На 23-й минуте им помог автогол Харрисона Рида.

«Дачники» остаются 10-ми, а вот соперник оторвался от зоны вылета на три очка.