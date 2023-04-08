«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» благодаря автоголу

В 30-м туре Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Вест Хэм», который почти не касался мяча в течение 90 минут. Но все же «молотобойцы» умудрились набрать три очка, победив со счетом 1:0. На 23-й минуте им помог автогол Харрисона Рида.
«Дачники» остаются 10-ми, а вот соперник оторвался от зоны вылета на три очка.
Протокол игры
|23'Рид Харрисон (0:1)
Лено Бернд•Седрик Соареш68' (Тете Кенни (68') •Адарабиойо Олуватосин•Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон46' (Кэрни Том (46') •Пальинья Жоау•Рид Бобби46' (Манор Соломон (46') •Перейра Андреас85' (Джеймс Дэниэл (85') •Виллиан Боргес85' (Уилсон Гарри (85') •Винисиус Карлос 62'
Запасные: Родак Марек•Даффи Шейн•Кебано Нескенс•Лукич Саша•Диоп Исса
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Огбонна Анджело•Крессуэлл Аарон•Боуэн Джаррод•Соучек Томаш•Райс Деклан• 73'Форнальс Пабло60' (Бенрахма Саид (60') •Ингс Дэнни61' (Даунс Флинн (61') •Антонио Майкл90' (Корне Максвелл (90')
08 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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