Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» благодаря автоголу

08 Апреля 2023 • 18:55 Комментировать
Фулхэм
0:1
Вест Хэм
окончен

В 30-м туре Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Вест Хэм», который почти не касался мяча в течение 90 минут. Но все же «молотобойцы» умудрились набрать три очка, победив со счетом 1:0. На 23-й минуте им помог автогол Харрисона Рида.

«Дачники» остаются 10-ми, а вот соперник оторвался от зоны вылета на три очка.

Протокол игры  
Фулхэм0:1Вест Хэм
  23'Рид Харрисон (0:1)
Лено БерндСедрик Соареш 68' (Тете Кенни ( 68') Адарабиойо ОлуватосинРим ТимРобинсон ЭнтониРид Харрисон 46' (Кэрни Том ( 46') Пальинья ЖоауРид Бобби 46' (Манор Соломон ( 46') Перейра Андреас 85' (Джеймс Дэниэл ( 85') Виллиан Боргес 85' (Уилсон Гарри ( 85') Винисиус Карлос  62'
Запасные: Родак МарекДаффи ШейнКебано НескенсЛукич СашаДиоп Исса
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума КуртОгбонна АнджелоКрессуэлл АаронБоуэн ДжарродСоучек ТомашРайс Деклан  73'Форнальс Пабло 60' (Бенрахма Саид ( 60') Ингс Дэнни 61' (Даунс Флинн ( 61') Антонио Майкл 90' (Корне Максвелл ( 90')
Запасные: Керер ТилоЛансини МануэльДжонсон БенЭмерсон ПалмиериАгер НаифАреола Альфонс
08 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вест Хэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
2
0
1.47 4.60 6.80
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
1
0
4.00 3.55 1.97
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Вест Хэм
0
1
2.70 3.40 2.70
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
2
1
2.18 3.50 3.35
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
1
2
3.15 3.45 2.31
Видео
Окончен
Лестер Лестер
Борнмут Борнмут
0
1
1.83 3.75 4.40
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.78 3.85 4.60
Видео
27 мин
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
10.00 5.60 1.30
Видео
09.04.23 в 16:00
Лидс Лидс
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.24 3.55 3.20
Видео
09.04.23 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
19:31 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не проигрывает семь матчей после поражения от «Арсенала»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби и Стеллини получили по красной карточке
19:20 · Англия. Премьер-лига
Эмери больше не рассчитывает на Дендонкера слухи
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не побеждал в 4 последних матчах, дальше – игра с «Реалом»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» с помощью ВАРа дожал «Брайтон»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» разобралась с «Ноттингем Форест»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» остался в зоне вылета, проиграв ещё и «Борнмуту»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выиграл пятый матч кряду, одолев «Брентфорд»
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» благодаря автоголу
18:52 · Англия. Премьер-лига
Магуайр считает себя ответственным за результаты команды
18:36 · Англия. Премьер-лига
Холанн вернулся: Гвардиола выбрал состав «Манчестер Сити» на матч с «Саутгемптоном»
18:33 · Англия. Премьер-лига
Рафаэль Бенитес может сменить Мойеса в «Вест Хэме» слухи
17:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не переоценивайте меня как тренера»
17:54 · Англия. Премьер-лига
Данк забил в своём 200-м матче в рамках чемпионата Англии за «Брайтон»
Все новости
Рекомендуем