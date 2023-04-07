Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» хочет заполучить Боуэна

07 Апреля 2023 • 08:53 Комментировать
Фулхэм
...
Вест Хэм
1 2.75 X 3.25 2 2.65
08.04 17:00

Помимо «Арсенала», очень активен на трансферном рынке и «Ньюкасл» - «сороки» активно ищут пути усиления состава, в том числе и за счет игроков, которые не очень довольны сложившейся в их нынешних клубах ситуацией.

Это, в частности, Джаррод Боуэн из «Вест Хэма» - как сообщает Talksport, его активно обхаживает менеджмент «Ньюкасла». Финансовые условия возможной сделки источник, увы, не сообщает.

Боуэн выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, ранее он поиграл за «Херефорд Юнайтед», а также «Халл Сити». С прошлого года привлекается для выступлений за английскую сборную, провел в ее составе уже четыре матча. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Джаррод Боуэн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
08:57 · Англия. Премьер-лига
Хаверц высказался о трансфере в «Баварию»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет заполучить Боуэна
08:50 · Англия. Премьер-лига
Эдуардо назвал самую большую звезду «Арсенала»
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» положил глаз на полузащитника «Айнтрахта»
07:54 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Зидана не будет в АПЛ, он не знает английский язык» 1
07:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на Гонсалу Рамуша
01:05 · Англия. Премьер-лига
Гакпо признался, что всё ещё привыкает к позиции центрфорварда
00:35 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг планирует оставить Забитцера в «Манчестер Юнайтед»
00:19 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард намерен вернуть в состав «Челси» Обамеянга слухи
06 Апреля
23:28 · Англия. Премьер-лига
Журавель: «Приглашать Лэмпарда – новый уровень абсурда от «Челси»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Компани прокомментировал возвращение Лэмпарда в «Челси»
22:59 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес назвал самого сложного соперника в карьере
22:51 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон признался, что не мог концентрироваться на футболе из-за британской погоды
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» отказался подписывать Мудрика прошлым летом, когда «ирисок» возглавлял Лэмпард
21:27 · Англия. Премьер-лига
Тьяго, судя по всему, восстановился
Все новости
Рекомендуем