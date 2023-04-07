«Ньюкасл» хочет заполучить Боуэна

Помимо «Арсенала», очень активен на трансферном рынке и «Ньюкасл» - «сороки» активно ищут пути усиления состава, в том числе и за счет игроков, которые не очень довольны сложившейся в их нынешних клубах ситуацией.

Это, в частности, Джаррод Боуэн из «Вест Хэма» - как сообщает Talksport, его активно обхаживает менеджмент «Ньюкасла». Финансовые условия возможной сделки источник, увы, не сообщает.

Боуэн выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, ранее он поиграл за «Херефорд Юнайтед», а также «Халл Сити». С прошлого года привлекается для выступлений за английскую сборную, провел в ее составе уже четыре матча.