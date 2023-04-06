Названо условие увольнения Мойеса из «Вест Хэма»

В среду «Вест Хэм» проиграл «Ньюкаслу» на своём поле со счётом 1:5 в перенесённом матче Премьер-лиги. Несмотря на разочаровывающий результат, лондонский клуб пока не уволит Дэвида Мойеса с должности главного тренера.

Как сообщает Daily Mail, Мойес будет готовить «Вест Хэм» к субботнему матчу чемпионата Англии против «Фулхэма». А вот если и этот матч будет проигран, то тогда шотландца могут отправить в отставку.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом «молотобойцы» не находятся в зоне вылета только за счёт разности забитых и пропущенных мячей.